Трамп уверен в завершении пандемии COVID-19 и без вакцины

Соединенные Штаты Америки в ближайшем будущем закончат разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил во время предвыборного митинга во Флориде.

Соединенные Штаты Америки в ближайшем будущем закончат разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил во время предвыборного митинга во Флориде.

США уже к концу 2020 года получат 100 млн доз препарата против COVID-19, заявил Трамп. Он уверен, что "вакцина положит конец пандемии раз и навсегда", но сделал оговорку.

"И, честно говоря, [...] даже без вакцины пандемия закончится", — добавил президент США.

Дональд Трамп недавно перенес инфицирование коронавирусом, для его лечения разработали специальную инъекцию из крови трех переболевших COVID-19 сингапурцев. Американский лидер провел в больнице всего три дня и уже через неделю смог вернуться к публичным выступлениям и массовым мероприятиям.