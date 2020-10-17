Автор онлайн-курса Бестужева дала два важных совета по изучению языка

Изучение иностранного языка требует мотивации. Очень сложно заставить себя учить новый язык, если нет стимулирующей причины, рассказала автор онлайн-курса постановки английского произношения Юлия Бестужева изданию "Экономика сегодня".

Изучение иностранного языка требует мотивации. Очень сложно заставить себя учить новый язык, если нет стимулирующей причины, рассказала автор онлайн-курса постановки английского произношения Юлия Бестужева изданию "Экономика сегодня".

Специалист считает, что перед тем как начать изучение иностранного языка, человеку следует "хорошенько себя напугать". Она советует представить, что может случиться, если не освоить тот или иной язык.

"Нынешняя экономическая ситуация, сулящая потенциальные сложности с рабочими местами, облегчит создание картин возможного нерадостного будущего", — отметила Бестужева.

Кроме того, автор онлайн-курсов не советует начинать изучать язык резко. По ее мнению, для начала будет достаточно заниматься иностранным языком по 25 минут в день.

"Включайте в зачет занятий английским все подряд: время в дороге, когда вы повторяли слова, прослушанный выпуск английских новостей и так далее", — уточнила она.

Освоение языка таким методом войдет в привычку уже через два или три месяца. Тогда же будут проявляться первые положительные результаты. После этого можно будет тратить на изучение чуть больше времени, добавляя по одной минуты каждую день или неделю.