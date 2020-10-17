Пушков оценил отношения России и Турции после слов Эрдогана о Крыме

Россию и Турцию можно назвать партнерами, однако о союзе между странами речи не идет. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана о Крыме.

Россию и Турцию можно назвать партнерами, однако о союзе между странами речи не идет. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана о Крыме.

Эрдоган накануне провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора турецкий лидер подтвердил свою приверженность "территориальной целостности Украины". Заявление Эрдогана оценил Алексей Пушков.

Сенатор считает, что слова Турции о непризнании Крыма частью России свидетельствуют о том, что Москва и Анкара не являются стратегическими партнерами. Однако партнерство между странами все же может быть. При этом Украину с Турцией связывает только туризм, Черное море и Крым.

"Никакой роли в Средиземном море, на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье и других регионах, важных для Турции, Украина не играет", — пояснил Пушков.

Крым стал российской территорией шесть лет назад. В марте 2014 года в регионе прошел народный референдум, по итогам которого 96,77% крымчан высказались за воссоединение с Россией.