Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о своей встрече с главой MI6, даже не понимает, как унизительна для него эта ситуация, какие подозрения она вызывает. Ведь англичане всему миру показали, кто приводит к власти всех украинских президентов.

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о своей встрече с главой британской секретной службы MI6, даже не понимает, как унизительна для него эта ситуация, какие подозрения она вызывает. А ведь англичане всему миру показали, кто приводит к власти всех украинских президентов.

Об этом, выступая в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», заявил российский общественный и политический деятель, писатель, публицист и политолог Николай Стариков.

По его словам, президенты обычно встречаются с президентами, а руководители спецслужб – с руководителями спецслужб. Ну а украинский президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Лондоне, встретился с главой британской спецслужбы MI6. И для мировой истории это невероятный, практически невиданный случай.

«Я думаю, что утечку информации об этой встрече сделали сами англичане, чтобы показать полное отсутствие суверенитета у Украины. Его нет, — заявил Николай Стариков. — То есть получается, что они боролись за суверенитет, а потом этот свой суверенитет отдали кому-то. И вот эта отдача суверенитета в чужие руки и называется суверенитетом, и за это надо бороться».

При этом эксперт отметил, что на Украине скорее всего вся эта ситуация не вызовет никакого удивления, и сам Зеленский думает, что все выглядит нормально — как будто он, президент государства, встретился со своими разведчиками в другом государстве…

«Он не понимает, что это его сильно унижает, что возникают какие-то подозрения… А на самом деле не только украинскому обществу, всему миру демонстрируют, кто привел его к власти. Кто приводил к власти, и кто будет приводит к власти украинских президентов, сейчас наглядно показали всему миру», — подчеркнул Стариков.

Также политолог напомнил, что еще совсем недавно в Великобритании отрицали сам факт существования секретной службы MI6. Там даже отрицали существования этого здания.

«Они просто говорили – «это комитет по озеленению Луны, его нет, мы не комментируем»… А теперь Зеленского пригласили туда – в святая святых, это значит свой среди своих. То, что MI6 доверяет какому-то президенту, говорит о том, что они контролируют этого президента», — объяснил Николай Стариков.

Тема, которую обсуждали во время встречи глава «независимого государства» и глава британской разведки, скорее всегда навсегда останется тайной, уверен эксперт. Ну а формальная причина встречи, которую озвучил Зеленский – она не стоит выеденного яйца.