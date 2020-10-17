Врач Хаитов рассказал о главном риске для здоровья человека при COVID-19

Ослабленный иммунитет является основным источником риска для жизни и здоровья человека, который заразился коронавирусом. Об этом рассказал главный иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов, передает РЕН ТВ.

Ослабленный иммунитет является основным источником риска для жизни и здоровья человека, который заразился коронавирусом. Об этом рассказал главный иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов, передает РЕН ТВ.

Врач пояснил, что пока иммунная система человеческого организма работает корректно, она способна справится со многими угрозами, в том числе с коронавирусом. Он отметил, что при хорошей иммунной системе, люди реже заражаются вирусом, либо переносят COVID-19 в легкой форме.

"Накопленный опыт показывает, что тяжело болели или умирали от коронавируса, люди со слабой иммунной системой и иммунодефицитом", — подчеркнул Хаитов.

Также иммунолог уточнил, что в настоящее время вакцина от коронавируса находится на третьей фазе испытаний. По его мнению, судить об эффективности препарата можно будет через полгода. Однако он отметил, что первые две фазы прошли успешно.