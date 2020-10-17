Избирательный штаб Трампа "готовится к провалу" на выборах

Советники американского президента Дональда Трампа готовятся к его провалу на предстоящих выборах. Об этом сказано в статье, которую опубликовал новостной портал Axios.

Советники американского президента Дональда Трампа готовятся к его провалу на предстоящих выборах. Об этом сказано в статье, которую опубликовал новостной портал Axios.

В материале отмечено, что с главой избирательного штаба Трампа Уильямом Степином недавно беседовали три советника главы Белого дома. У них сложилось впечатление, что на второй срок республиканцу переизбраться не удастся.

Представители штаба, как отмечает портал, якобы уже начали обвинять друг друга в поражении Трампа. Сам Степин в беседе с корреспондентом Axios отверг выводы о том, что Трамп обязательно проиграет, а его помощники уже заранее деморализованы.

"Наша кампания знает, как президент Трамп был избран в 2016 году, и, что еще более важно, мы знаем в точности, каким образом он этого добьется вновь", — подчеркнул Степин.

Выборы президента США намечены на 3 ноября этого года. Главным оппонентом Трампа является демократ Джо Байден.