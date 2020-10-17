Сатановский: заморозка соглашения с США по плутонию — историческая вещь

Наконец-то принятое Россией решение заморозить плутониевое соглашение с Соединенными Штатами Америки – это историческая вещь. Но, если американцы выполнят взятые на себя обязательства, к этому вопросу можно будет вернуться.

Наконец-то принятое Россией решение заморозить плутониевое соглашение с Соединенными Штатами Америки – это историческая вещь. Но, если американцы выполнят взятые на себя обязательства, к этому вопросу можно будет вернуться.

Об этом в своем Telegram-канале пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

«Похоже, что индейцы перестали продавать свою землю за бусы и обещания светлого будущего до того, как их загнали в резервации. То есть желающих продолжить бизнес такого рода в верхах полно, но у [президента РФ Владимира] Путина терпение лопнуло. Аплодисменты», — отмечает эксперт.

При этом Сатановский напоминает, что российская сторона, выполняя условия соглашения, уже давно построила завод по уничтожению плутония, а американцы даже не думали этого делать. По их идее, русские должны свой плутоний уничтожать, а они будут свой закапывать.

«Это очень уж наглое и примитивное кидалово, видное невооруженным глазом, — возмущается политолог. — На кого рассчитано было, непонятно. На Горбачева? Или на Ельцина? Так, вроде, не они командуют страной…».

При этом Сатановский отмечает, что многих наших «властителей дум», конечно расстраивает, что страной командуют не они… Очень уж прельстительно в конце 1980-х и в 1990-е вставала заря светлого будущего, на фоне которой тот факт, что старший партнер предложил подкорректировать свою часть сделки, казался мелким и незначительным. Главное, что Россия свою часть сделки выполнила в полном объеме и «партнер» ее за это похвалил.

«Вы идите, свой плутоний уничтожать, а мы пойдем, свой прикопаем. Неглубоко. А насчет того, что после мы его выкопаем и он на боеголовки пойдет, даже не беспокойтесь. Мы ж вам обещали? Обещали. Зуб на холодец давали, на Библии клялись, руки жали. Так что мужик сказал, мужик сделает. Если это, конечно, звездно-полосатый мужик», — иронизирует Сатановский.

Наконец у российского руководства открылись глаза, на «партнеров», которые, конечно, умеют красиво говорить про то, что джентльмены джентльменам верят на слово, отмечает политолог. Про перестройку, новое мышление, светлое будущее и мир на поколения — говорить наши «западные партнеры» всегда умели. Особенно про то, то Дядя Сэм индейца... то есть русского не обидит, напоминает эксперт.

«Так что, спасибо санкциям. Антироссийской риторике последних лет. Всему тому, что они нам сделали, и что у нас отобрали и украли. Наглости их спасибо и переворотам у соседей. «Арабской весне», которая продемонстрировала, как американцы со своими союзниками обходятся», — перечисляет Сатановский.

Еще «спасибо», по его словам, нужно сказать Госдепартаменту, ЦРУ, НАТО и Пентагону, которые уже не просто приблизились к нашим границам, а прямо на этих границах отрабатывают против нас ядерную войну. Также «спасибо» всем, кто отстраивал нашу оппозицию, готовил и поддерживал волнения в нашей стране и на ее периферии. Все они потрудились для того, чтобы открыть нашему руководству глаза.

Волевое решение о заморозке плутониевого соглашения стало результатом полученного опыта, после того, как нас обманывали на протяжении тридцати лет, отмечает Сатановский в заключение.

Может быть у кого-то еще остались иллюзии по поводу западных партнеров, но президент РФ Владимир Путин опыт получил. Теперь США либо начнут играть по правилам, и тогда можно будет вернуться к вопросу о плутониевом соглашении, либо «будет то, что будет».