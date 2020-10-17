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1:20   17 Октября 2020
Весь мир

Сатановский: заморозка соглашения с США по плутонию — историческая вещь

Сатановский: заморозка соглашения с США по плутонию — историческая вещь

Наконец-то принятое Россией решение заморозить плутониевое соглашение с Соединенными Штатами Америки – это историческая вещь. Но, если американцы выполнят взятые на себя обязательства, к этому вопросу можно будет вернуться.

Об этом в своем Telegram-канале пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

«Похоже, что индейцы перестали продавать свою землю за бусы и обещания светлого будущего до того, как их загнали в резервации. То есть желающих продолжить бизнес такого рода в верхах полно, но у [президента РФ Владимира] Путина терпение лопнуло. Аплодисменты», — отмечает эксперт.

При этом Сатановский напоминает, что российская сторона, выполняя условия соглашения, уже давно построила завод по уничтожению плутония, а американцы даже не думали этого делать. По их идее, русские должны свой плутоний уничтожать, а они будут свой закапывать.

«Это очень уж наглое и примитивное кидалово, видное невооруженным глазом, — возмущается политолог. — На кого рассчитано было, непонятно. На Горбачева? Или на Ельцина? Так, вроде, не они командуют страной…».

Сатановский: заморозка соглашения с США по плутонию — историческая вещь

При этом Сатановский отмечает, что многих наших «властителей дум», конечно расстраивает, что страной командуют не они… Очень уж прельстительно в конце 1980-х и в 1990-е вставала заря светлого будущего, на фоне которой тот факт, что старший партнер предложил подкорректировать свою часть сделки, казался мелким и незначительным. Главное, что Россия свою часть сделки выполнила в полном объеме и «партнер» ее за это похвалил.

«Вы идите, свой плутоний уничтожать, а мы пойдем, свой прикопаем. Неглубоко. А насчет того, что после мы его выкопаем и он на боеголовки пойдет, даже не беспокойтесь. Мы ж вам обещали? Обещали. Зуб на холодец давали, на Библии клялись, руки жали. Так что мужик сказал, мужик сделает. Если это, конечно, звездно-полосатый мужик», — иронизирует Сатановский.

Наконец у российского руководства открылись глаза, на «партнеров», которые, конечно, умеют красиво говорить про то, что джентльмены джентльменам верят на слово, отмечает политолог. Про перестройку, новое мышление, светлое будущее и мир на поколения — говорить наши «западные партнеры» всегда умели. Особенно про то, то Дядя Сэм индейца... то есть русского не обидит, напоминает эксперт.

Сатановский: заморозка соглашения с США по плутонию — историческая вещь

«Так что, спасибо санкциям. Антироссийской риторике последних лет. Всему тому, что они нам сделали, и что у нас отобрали и украли. Наглости их спасибо и переворотам у соседей. «Арабской весне», которая продемонстрировала, как американцы со своими союзниками обходятся», — перечисляет Сатановский.

Еще «спасибо», по его словам, нужно сказать Госдепартаменту, ЦРУ, НАТО и Пентагону, которые уже не просто приблизились к нашим границам, а прямо на этих границах отрабатывают против нас ядерную войну. Также «спасибо» всем, кто отстраивал нашу оппозицию, готовил и поддерживал волнения в нашей стране и на ее периферии. Все они потрудились для того, чтобы открыть нашему руководству глаза.

Волевое решение о заморозке плутониевого соглашения стало результатом полученного опыта, после того, как нас обманывали на протяжении тридцати лет, отмечает Сатановский в заключение.

Сатановский: заморозка соглашения с США по плутонию — историческая вещь

Может быть у кого-то еще остались иллюзии по поводу западных партнеров, но президент РФ Владимир Путин опыт получил. Теперь США либо начнут играть по правилам, и тогда можно будет вернуться к вопросу о плутониевом соглашении, либо «будет то, что будет».

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