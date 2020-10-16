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23:59   16 Октября 2020
Политика

Пескову исполняется 53 года

Пескову исполняется 53 года

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову исполняется 53 года.

Дмитрий родился 17 октября 1967 года в семье дипломата Сергея Пескова. Сергей работал в арабских странах. Из-за деятельности отца Дмитрий часто менял школы. Он учился как за рубежом, так и на родине. После окончания школы Песков поступил на специальность историка-востоковеда и переводчика в институт при МГУ. Уже в студенческое время Дмитрий работал переводчиком в иностранных компаниях. С российским президентом Владимиром Путиным Песков работает с 2000-х годов. Песков разговаривает на английском, турецком и арабском языках. Известны и его хобби — теннис, лыжи и бег.

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