Милонов поблагодарил Баку за его включение в черный список Азербайджана

Включение фамилии депутата Госдумы Виталия Милонова в черный список Азербайджана является символом того, что страна не собирается участвовать в мирном урегулировании карабахского конфликта. Об этом Милонов заявил в эксклюзивном интервью для ФАН.

Включение фамилии депутата Госдумы Виталия Милонова в черный список Азербайджана является символом того, что страна не собирается участвовать в мирном урегулировании карабахского конфликта. Об этом Милонов заявил в эксклюзивном интервью для ФАН.

Депутат иронично поблагодарил Баку за подобное решение, поскольку он не хочет быть в белых списках страны, которая "посылает турецкие беспилотники, чтобы они убивали женщин, детей, бомбили мирные города".

Милонов подчеркнул, что ни одно цивилизованное государство, пытающееся стать членом мирового сообщества, не должно себя так вести.

"Они могут включить меня пожизненно в этот список, главное чтобы они не включали в списки погибших мирных жителей. А они именно это и делают", — отметил депутат ГД.

По его мнению, подобные действия со стороны Азербайджана лишь обостряют ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике, и они выгодны только тем, "кто не хочет мира на этой земле".

Депутата Госдумы Виталия Милонова внесли в черный список Азербайджана, из-за того, что он не согласовал с Баку свой визит в Нагорный Карабах.