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23:39   16 Октября 2020
Общество

Больше всего новых случаев COVID-19 в РФ приходится на работников офисов

Больше всего новых случаев COVID-19 в РФ приходится на работников офисов

Большая часть новых случаев коронавирусной инфекции среди работающих россиян приходится на офисных сотрудников. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с Первым каналом.

Попова отметила, что среди работников офисов чаще остальных встречаются пациенты с COVID-19. В связи с этим она подчеркнула необходимость соблюдать меры предосторожности в рамках борьбы с распространением инфекции. Если правила профилактики будут соблюдаться в полной мере, то положительная динамика настанет уже через несколько недель, считает Попова.

Согласно последним данным, всего в России зарегистрировано 1 369 313 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Вылечились 1 056 582 пациента, скончались 23 723 человека.

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#роспотребнадзор #офис #попова #коронавирус

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