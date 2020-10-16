23:39 16 Октября 2020Общество
Больше всего новых случаев COVID-19 в РФ приходится на работников офисов
Большая часть новых случаев коронавирусной инфекции среди работающих россиян приходится на офисных сотрудников. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с Первым каналом.
Большая часть новых случаев коронавирусной инфекции среди работающих россиян приходится на офисных сотрудников. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с Первым каналом.
Попова отметила, что среди работников офисов чаще остальных встречаются пациенты с COVID-19. В связи с этим она подчеркнула необходимость соблюдать меры предосторожности в рамках борьбы с распространением инфекции. Если правила профилактики будут соблюдаться в полной мере, то положительная динамика настанет уже через несколько недель, считает Попова.
Согласно последним данным, всего в России зарегистрировано 1 369 313 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Вылечились 1 056 582 пациента, скончались 23 723 человека.