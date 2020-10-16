Московский оперштаб сообщил о смерти 56 пациентов с коронавирусом

Всего в Москве за минувшие сутки скончались 56 пациентов, у которых медики диагностировали коронавирус. Об этом говорится в обновленной статистике оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице РФ.

Всего в Москве за минувшие сутки скончались 56 пациентов, у которых медики диагностировали коронавирус. Об этом говорится в обновленной статистике оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице РФ.

Согласно данным столичного оперштаба, всего с начала пандемии в Москве умерли 5906 человек с выявленным COVID-19. Помимо коронавирусной инфекции у них были и зафиксированы и другие различные заболевания.

За предыдущие сутки в столице России скончались 54 пациента с диагностированным COVID-19.

Недавно стало известно, что офисные сотрудники чаще остальных заражаются коронавирусом. Об этом во время интервью для Первого канала заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, отметив при этом, что вредные привычки также влияют на степень заболеваемости COVID-19.