22:59 16 Октября 2020Политика
ЦПВС: террористы обстреляли зону деэскалации в Идлибе 38 раз за сутки
Боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли зону деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом заявил на брифинге заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.
Боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли зону деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом заявил на брифинге заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.
ЦПВС, по словам Гринкевича, зафиксировал 38 обстрелов за сутки со стороны террористов. Боевики протурецких незаконных вооруженных формирований режим прекращения огня не нарушали.
"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", — отметил Гринкевич.