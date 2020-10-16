ЦПВС: террористы обстреляли зону деэскалации в Идлибе 38 раз за сутки

Боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли зону деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом заявил на брифинге заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.

Боевики террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли зону деэскалации в сирийском Идлибе. Об этом заявил на брифинге заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.

ЦПВС, по словам Гринкевича, зафиксировал 38 обстрелов за сутки со стороны террористов. Боевики протурецких незаконных вооруженных формирований режим прекращения огня не нарушали.