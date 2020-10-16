Руководство Afriqiyah Airways обсудило восстановление авиасообщения в Ливии

Стратегия восстановления авиасообщения между Западом и Востоком страны обсуждалась в Ливии на совете директоров местной авиакомпании Afriqiyah Airways. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей, сославшись на Libya Alrasmia.

Стратегия восстановления авиасообщения между Западом и Востоком страны обсуждалась в Ливии на совете директоров местной авиакомпании Afriqiyah Airways. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей, сославшись на Libya Alrasmia.

В штаб-квартире авиаперевозчика, которая находится в Бенгази, прошла консультационная встреча при участии руководства Afriqiyah Airways. На ней присутствовала делегация из Триполи. Специалисты изучили аспекты технического обслуживания авиалайнеров и потребности регионов. В результате переговоров может быть принято решение о возобновлении авиасообщения между Триполи и Бенгази.

Из триполитанского аэропорта Митига в Бенгази ранее вылетел гражданский самолет. Города Запада и Востока Ливии рассчитывают возобновить перелеты на фоне продолжающихся политических переговоров и устоявшегося режима прекращения огня.