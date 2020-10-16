Леонков назвал нонсенсом предложения США по СНВ-3

Соединенные Штаты Америки пытаются представить переговорный процесс по перезаключению договора по СНВ-3 в выгодном для себя свете, но при этом отказываются освещать этот процесс в СМИ.

Соединенные Штаты Америки пытаются представить переговорный процесс по перезаключению договора по СНВ-3 в выгодном для себя свете, но при этом отказываются освещать этот процесс в СМИ.

России необходимо подробно рассказывать о том, как идут переговоры, даже если это и будет противоречить нормам дипломатии. Во всяком случае она сможет донести до мира правду о том, как ведет себя американская сторона.

Такое мнение в беседе с изданием «Взгляд» высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«США отказываются вести переговоры в присутствии СМИ. Вместо этого они показывают процесс в выгодном для себя свете. Мол, "смотрите, мы предлагаем мир, а Россия отвергает. Мы за безопасность, а Россия против"», — рассказал эксперт.

Но на самом деле американцы, по его словам, несмотря на то, что действие договора о сдерживании стратегических наступательных вооружений в третьей редакции (СНВ-3) еще действует, уже запустили производство ракет средней дальности. Эти ракеты производятся корпорацией Raytheon с опережением графика. К тому же Штаты уже согласовали с Европой размещение ракет.

Но в публичном пространстве американцы пытаются убедить всех вокруг, что они за договор, а плохие русские не хотят его продлевать. Однако Вашингтон умалчивает, почему Россия не соглашается продлить договор на американских условиях.

«Вашингтон хочет, чтобы в сумме ядерный арсенал России и Китая был равен арсеналу США. Но это нонсенс, потому что американцы объединили под своим началом арсеналы Франции и Британии, которые не учитываются договорами», — объяснил Леонков.

А помимо того, что США хотят включить в сделку Китай, они еще и требуют от России отказаться от ее перспективных видов вооружения, в том числе от гиперзвуковых систем, которые они сами производить не могут.

Китайцы уже заявили по этому поводу, что именно их американцы пытаются ограничить в стратегическом оружии больше всех, поэтому они не присоединятся к договору.

Россия со своей стороны предлагает включить в договор все американские вооружения, задействованные в ядерной программе, включая тактические, но США на это не согласны.

«Глава Пентагона Марк Эспер открыто заявляет, что все американские крылатые ракеты морского базирования получат ядерные боеголовки. Ракеты Trident II (версия D5), например, по договору СНВ-3 должны иметь четыре боеголовки, а на деле получат 12», — рассказал Леонков.

Но при этом, по его словам, американцы требуют, чтобы Россия отказалась от гиперзвукового планирующего блока «Авангард», который даже не попадает под действие СНВ-3. В США боятся того, что это новейшее российское оружие может со 100-процентной вероятностью поразить цель, а они не могут ему ничего противопоставить. При этом Россия уже неоднократно напоминала, что была вынуждена создать такое оружие в ответ на односторонний выход США из договора по ПРО, добавил Леонков.

«Сейчас в создании комплексов противоракетной обороны американцы нас, конечно, опережают. У них больше систем. Помимо трех позиционных районов, которые они развернули вокруг России – в Польше, Румынии и на Аляске – такие системы присутствуют еще и на кораблях – эсминцах типа Arleigh Burke», – объяснил военный эксперт.

Другая проблема заключается в том, что, если договор по СНВ-3 будет расторгнут, Штаты начнут в неограниченных количествах размещать ракеты на территории Европы и Юго-Восточной Азии, чтобы одновременно угрожать и России, и Китаю.

Учитывая все эти обстоятельства, добавил Леонков в заключение, Росси нужно сделать открытыми переговоры по продлению договора, чтобы весь мир мог увидеть, как себя ведет и чего добивается американская сторона.

Напомним, ранее специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон «хоть завтра» согласиться на продление договора по СНВ-3, если Россия согласится заморозить ядерные арсеналы.

При этом он обвинил Россию в том, что она «серийный нарушитель договоров», и подчеркнул, что потребуется «существенный» режим верификации выполнения договора. По словам Биллингсли, Вашингтон предложил меры доверия, которые могут помочь заморозке ядерных арсеналов. Но, добавил советник, любые договоренности с Россией в этой области нужно формулировать так, чтобы со временем они могли бы распространиться и на Китай.

В заключение Биллингсли отметил, что заключенный десять лет назад договор по СНВ-3 на 90% сковывает американский ядерный потенциал, менее чем на 50% - российский, и вообще никак не сковывает Китай.

Комментируя эти слова советника американского президента, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал их «бредом и наперстничеством». У Москвы и Вашингтона, по словам Рябкова, разные взгляды на то, как нужно выстраивать контроль над стратегическими наступательными вооружениями на перспективу.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он не видит перспектив продления договора, действие которого заканчивается в феврале 2021 года.