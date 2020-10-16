Мясников осудил аналитиков из США за прогноз миллиона случаев COVID-19 в РФ

Заявления с вымышленными данными на тему коронавируса недопустимы, потому что они "создают панические настроения среди населения". Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает "Царьград".

Заявления с вымышленными данными на тему коронавируса недопустимы, потому что они "создают панические настроения среди населения". Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает "Царьград".

Аналитики Института показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона в Сиэтле (IHME) "предсказали" миллион случаев инфицирования коронавирусом за сутки в новогоднюю ночь в России. Мясников считает это заявление "откровенным бредом". Врач даже в связи с этим рассказал анекдот.

"Доктор, почему мой сосед в 70 лет говорит, что может переспать с женой три раза за ночь, а я ни одного?" — "Так в чем проблема? Говорите и вы!" — посмеялся телеведущий.

Мясников предложил американским аналитикам "упражняться в математических измышлениях на менее взрывоопасном материале". Он также назвал заявление IHME "информационным терроризмом".