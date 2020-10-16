Учения НАТО в Швеции могут запретить по инициативе Левой партии

Проведение учений НАТО на территории Швеции угрожает безопасности страны. По этому вопросу составлена "Стратегия для Арктического региона". Над документом работала Левая партия во главе с Хоканом Свеннелингом.

Проведение учений НАТО на территории Швеции угрожает безопасности страны. По этому вопросу составлена "Стратегия для Арктического региона". Над документом работала Левая партия во главе с Хоканом Свеннелингом.

Депутаты считают, что Швеция не должна участвовать в учениях НАТО, так как маневры альянса противоречат принципу неучастия в военных объединениях. Подробнее об этом рассказывается в материале RT.

"Учения НАТО на шведской территории, в нашем воздушном пространстве и в наших территориальных водах должны быть прекращены… НАТО не должна иметь возможности проводить маневры или испытания вооружений на шведской территории", — говорится в стратегии.

В обнародованном документе говорится, что на Арктическую зону претендует несколько стран, включая Россию, США, Канаду, Норвегию, Данию, а также Китай. Милитаризация этого региона и проведение учений НАТО "могут иметь губительные последствия", считают авторы инициативы.