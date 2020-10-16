Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:06   16 Октября 2020
Политика

Галкин спародировал обращение Зеленского на тему медицинского каннабиса

Галкин спародировал обращение Зеленского на тему медицинского каннабиса

Телеведущий Максим Галкин спародировал обращение президента Украины Владимира Зеленского на тему медицинского каннабиса. Видео появилось в Instagram артиста.

Украинский лидер ранее анонсировал всенародный опрос на местных выборах 25 октября. Зеленский собирается поднять вопрос легализации медицинского каннабиса. Галкин снял юмористический ролик, где он предстал в образе Зеленского.

Телеведущий несколько раз уходил из кадра, чтобы якобы употребить медицинский каннабис, высмеивая предложение украинского лидера о легализации этого вещества. Юморист с иронией предположил, что президент Украины хочет поинтересоваться у народа, стоит ли "ставить в угол плохих депутатов" и "не пора ли сократить все население Украины до 300 политиков".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пародия #галкин #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров