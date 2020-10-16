Галкин спародировал обращение Зеленского на тему медицинского каннабиса

Телеведущий Максим Галкин спародировал обращение президента Украины Владимира Зеленского на тему медицинского каннабиса. Видео появилось в Instagram артиста.

Телеведущий Максим Галкин спародировал обращение президента Украины Владимира Зеленского на тему медицинского каннабиса. Видео появилось в Instagram артиста.

Украинский лидер ранее анонсировал всенародный опрос на местных выборах 25 октября. Зеленский собирается поднять вопрос легализации медицинского каннабиса. Галкин снял юмористический ролик, где он предстал в образе Зеленского.

Телеведущий несколько раз уходил из кадра, чтобы якобы употребить медицинский каннабис, высмеивая предложение украинского лидера о легализации этого вещества. Юморист с иронией предположил, что президент Украины хочет поинтересоваться у народа, стоит ли "ставить в угол плохих депутатов" и "не пора ли сократить все население Украины до 300 политиков".