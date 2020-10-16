Офис Зеленского подсчитал количество потребителей каннабиса на Украине

Легализация медицинского каннабиса необходима миллионам украинцев. Препараты на основе марихуаны необходимы отдельным категориям граждан страны. Такого мнения придерживаются в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Легализация медицинского каннабиса необходима миллионам украинцев. Препараты на основе марихуаны необходимы отдельным категориям граждан страны. Такого мнения придерживаются в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня, 16 октября, офис украинского лидера обнародовал комментарии по вопросу медицинского использования каннабиса. Об этом сообщается в материале REGNUM.

"Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжелых состояний и заболеваний. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах", — говорится в сообщении.

Команда Зеленского подчеркивает, что использование марихуаны в медицинских целях в некоторых государствах показывает эффективное противодействие депрессии, а также помогает при посттравматическом расстройстве. Подобное действие каннабиса необходимо для военных, участвовавших в боевых действиях.