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21:05   16 Октября 2020
Общество

Офис Зеленского подсчитал количество потребителей каннабиса на Украине

Офис Зеленского подсчитал количество потребителей каннабиса на Украине

Легализация медицинского каннабиса необходима миллионам украинцев. Препараты на основе марихуаны необходимы отдельным категориям граждан страны. Такого мнения придерживаются в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня, 16 октября, офис украинского лидера обнародовал комментарии по вопросу медицинского использования каннабиса. Об этом сообщается в материале REGNUM.

"Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжелых состояний и заболеваний. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах", — говорится в сообщении.

Команда Зеленского подчеркивает, что использование марихуаны в медицинских целях в некоторых государствах показывает эффективное противодействие депрессии, а также помогает при посттравматическом расстройстве. Подобное действие каннабиса необходимо для военных, участвовавших в боевых действиях.

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#украина #каннабис #зеленский

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