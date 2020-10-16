Могила ведущего "Русского лото" Михаила Борисова утопает в цветах

Корреспондент издания Nation News побывал на могиле ведущего телепередачи "Русское лото" Михаила Борисова. Спустя несколько недель после церемонии прощания захоронение затерялось под грудой цветов и венков.

Корреспондент издания Nation News побывал на могиле ведущего телепередачи "Русское лото" Михаила Борисова. Спустя несколько недель после церемонии прощания захоронение затерялось под грудой цветов и венков.

Сегодня, 16 октября, исполнилось 26 лет со дня выхода передачи "Русское лото" в эфир. Михаил Борисов был ее бессменным ведущим вплоть до самой смерти. Его похоронили на Востряковском кладбище в Москве. Могила телеведущего находится еврейском секторе, соседствуя с захоронением народного артиста СССР Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни в 2018 году.

Памятник на могиле Борисова еще не установлен. Ни родственники, ни близкие друзья телеведущего не дают никаких комментарии по этому поводу. Похороны прошли 23 сентября. На церемонию прощания с артистом пришли его именитые коллеги и ученики.

Михаил Борисов был госпитализирован прямо со съемочной площадки "Русского лото" 19 сентября. Ему диагностировали пневмонию в острой форме, которая дала сильные осложнения на сердце. Телеведущий был подключен к аппарату ИВЛ, однако 71-летний артист в тот же день скончался.