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20:59   16 Октября 2020
Политика

Жээнбеков подвел итоги работы в качестве президента Киргизии

Жээнбеков подвел итоги работы в качестве президента Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, объявивший о решении уйти в отставку, выступил перед депутатами Жогорку Кенеша (парламента страны). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Жээнбеков извинился перед соотечественниками за недочеты в работе. По его словам, 6 октября стало точкой нового отсчета времени в Киргизии. Прошедшие дни были самым тяжелым периодом в жизни населения республики, отметил Жээнбеков.

Политик подчеркнул, что приложил все усилия для урегулирования кризиса в стране. Он поблагодарил основных партнеров Киргизии за поддержку и покинул заседание Жогорку Кенеша под аплодисменты.

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#киргизия #президент #жээнбеков

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