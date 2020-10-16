Жээнбеков подвел итоги работы в качестве президента Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, объявивший о решении уйти в отставку, выступил перед депутатами Жогорку Кенеша (парламента страны). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, объявивший о решении уйти в отставку, выступил перед депутатами Жогорку Кенеша (парламента страны). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Жээнбеков извинился перед соотечественниками за недочеты в работе. По его словам, 6 октября стало точкой нового отсчета времени в Киргизии. Прошедшие дни были самым тяжелым периодом в жизни населения республики, отметил Жээнбеков.

Политик подчеркнул, что приложил все усилия для урегулирования кризиса в стране. Он поблагодарил основных партнеров Киргизии за поддержку и покинул заседание Жогорку Кенеша под аплодисменты.