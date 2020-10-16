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20:51   16 Октября 2020
Общество

Власти Подмосковья намерены развивать снегоходный туризм в регионе

Власти Подмосковья намерены развивать снегоходный туризм в регионе

Мособлдума приняла законопроект о развитии снегоходного туризма в регионе. Особое внимание уделят видам спорта из этой категории и обеспечению безопасности, передают "Вести Подмосковья".

Разработанный документ позволит создать условия для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, закрепить на законодательном уровне меры господдержки и обеспечит помощь этой сфере в создании инфраструктуры, говорится в публикации.

Около 100 склонов для катания и 21 горнолыжный курорт располагаются на территории Московской области. Жители и гости региона могут арендовать квадроциклы и снегоходы в 26 специализированных организациях.

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#туризм #подмосковье #снегоходный туризм

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