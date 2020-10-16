Эксперт рассказал о наметившемся тренде на энергорынке

Потребность энергоресурсах в Азии будет расти, а доля их потребления останется стабильной, передает "ПолитЭксперт".

Потребность энергоресурсах в Азии будет расти, а доля их потребления останется стабильной, передает "ПолитЭксперт".

Для точной оценки дальнейшего развития глобального рынка в следующие 30 лет важно проанализировать главные тренды за последние полвека, заявил ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

По словам эксперта, уровень нефтедобычи вырос примерно на 1,2%, а добыча газа — на 2,8%, что в целом соответствует общему росту объемов производства энергии в среднем на 2% ежегодно.

Доля нефти снизилась с 44 до 31%, а доля газа, в свою очередь, увеличилась с 16 до 23%, уголь составляет 26%, ядерная энергетика возросла с 0,5 до 5%, а биотопливо спало с 11 до 9%, констатировал Богданов.

Согласно прогнозу аналитика, в следующие три десятилетия такой тренд сохранится: потребность в энергии в Азии продолжит нарастать, и доля потребления нефти и газа останется стабильной.