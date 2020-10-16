Вассерман: Китай не позволит Америке хозяйничать в Киргизии

Пекин не позволит Америке взять республику под контроль, считает Анатолий Вассерман.

Киргизия — один из транзитных маршрутов из Китая, а потому Пекин не позволит Америке взять республику под контроль во время внутренней политической нестабильности, полагает публицист Анатолий Вассерман.

Излюбленная Вашингтоном тактика «приватизации элит» не будет применена в Киргизии: сейчас экономическая мощь Китая гораздо больше, чем у США. Ситуация в стране при этом никак не угрожает стратегическим интересам России.

«Экономика Киргизии настолько плотно завязана на экономику РФ. Значительную часть доходов Киргизии обеспечивают именно гастарбайтеры, пребывающие именно в РФ. Кроме того, Киргизия — это один из транзитных маршрутов из Китая, и Китай, несомненно, заинтересован в том, чтобы у СГА не было технической возможности перекрыть этот маршрут», — заявил эксперт в интервью порталу Украина.ру.

Впрочем, киргизский народ вовремя взял ситуацию под контроль. Революция уже не в первый раз сотрясает страну: это третья по счету насильственная смена власти в республике за последние два десятилетия.

«…Киргизы уже имеют немалый опыт государственных переворотов. Они знают, что от переворота им же будет хуже. Поэтому они буквально через пару дней беспорядков начали бороться с ними всерьез и довольно многого добились», — рассказал Вассерман.

Публицист отмечает, что «цветные революции» в Киргизии в значительной степени происходят из-за клановой составляющей. Действительно, в республике до сих пор сильно противостояние между Севером и Югом, что сказывается как на бытовых разногласиях, так и на политических. Подробнее об этом читайте в нашей статье.