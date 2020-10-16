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20:27   16 Октября 2020
Происшествия

Жительница Украины чудом выжила под колесами трактора в ДТП

Жительница Украины чудом выжила под колесами трактора в ДТП

Девушка чудом осталась жива после наезда трактора на пешеходном переходе в Кировоградской области Украины, сообщает Telegram-канал RT.

Страшное дорожно-транспортное происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Пользователи Сети поделились уникальными кадрами с моментом произошедшего, передает RT.

Очевидцы аварии рассказали, что девушку спасло от гибели случайное падение. На опубликованных кадрах видно, что переходившая дорогу гражданка оказалась ровно между колесами автотранспортного средства.

Многие пользователи Сети оценили ролик с чудесным спасением. Свидетели ДТП помогли упавшей девушке подняться после произошедшего.

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#украина #дтп #трактор

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