Шевченко может требовать только усыновления, заявил Пригожин

Российский бизнесмен Евгений Пригожин шутливо оценил прошение журналиста Максима Шевченко встретиться с ним в зале суда. Деталями поделились представители пресс-службы компании "Конкорд".

Российский бизнесмен Евгений Пригожин шутливо оценил прошение журналиста Максима Шевченко встретиться с ним в зале суда. Деталями поделились представители пресс-службы компании "Конкорд".

Юристы предпринимателя ранее начали процедуру подачи исков в суд за клевету против блогера Алексея Навального и его сторонников, включая журналиста Шевченко. Адвокаты отстаивают честь, достоинство и деловую репутацию бизнесмена.

В интервью либеральному СМИ Шевченко заявил, что готов явиться в суд по исковому требованию вместе со своими юристами. Журналист намерен требовать от Евгения Пригожина явки в зал суда, где будет проходить заседание.

Предприниматель шутливо прокомментировал высказывание журналиста, отвечая на запрос редакции "Накануне.RU". По его словам, подобная ситуация возможна только в случае усыновления Шевченко.

"Да, безусловно, у Шевченко есть шанс встретиться со мной в суде, но только в одном случае — если там он будет просить его усыновить", — сообщил бизнесмен.

Пресс-служба "Конкорда" отметила, что предприниматель пока не рассматривает вариант усыновления Шевченко. В противном случае Евгений Пригожин не обязан посещать судебное заседание.