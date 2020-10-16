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20:08   16 Октября 2020
Общество

Названо условие перевода подмосковных школ на удаленку

Названо условие перевода подмосковных школ на удаленку

Власти Московской области переведут школы на дистанционное обучение в случае большого количества заболевших. Такое поручение сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает телеканал "360".

Классы перейдут на режим самоизоляции, если будет выявлен случай коронавируса у ребенка или педагога. Также причиной перевода на учебу из дома станет 20% детей, заболевших ОРВИ. Учебное учреждение автоматически закроется при заражении 30% сотрудников и школьников, отметила на совещании с главой региона министр образования Ирина Каклюгина.

Россияне продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется по возможности ограничить контакты и не покидать место жительства. Гражданам нужно помнить о санитарных мерах, ношении масок и перчаток, а также социальной дистанции.

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#воробьев #подмосковье #коронавирус

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