Фактически Соединенные Штаты Америки, разрешив своей гражданской авиации полеты над Крым и рядом с ним, сделали очередной шаг к тому, чтобы признать полуостров частью Российской Федерации.

Фактически Соединенные Штаты Америки, разрешив своей гражданской авиации полеты над Крым и рядом с ним, сделали очередной шаг к тому, чтобы признать полуостров частью Российской Федерации.

Это разрешение является хорошим знаком и для Крыма, и для России в целом, а для Украины оно напротив является идеологическим ударом.

Такое мнение в беседе с «ПолитНавигатором» высказал член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Ранее Федеральное авиауправление США сообщило, что введенный в 2014 году запрет на полеты гражданских воздушных судов над территорией Крыма будет отменен с 27 октября текущего года.

Этот запрет Вашингтон ввел после того, как весной 2014 года Крым по результатам всенародного референдума вошел в состав России, а на Востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Запрет на полеты гражданской авиации над Крымом был введен из опасений поступления запутанных и противоречивых инструкций управления воздушным движением от российских и украинских диспетчеров в части работы над Симферопольским районом полетной информации (РПИ). Об этом также говорится в документе Федерального авиационного управления США.

Срок этого запрета истекал 27 декабря 2020 года и американские авиационные власти решили его не продлевать. Это решение в управлении объяснили тем, что обстановка над полуостровом в последнее время стабилизировалась.

«Несмотря на продолжающуюся аннексию и оккупацию Российской Федерацией Крымского полуострова и продолжающееся развертывание ей значительного воинского контингента, обстановка в плане безопасности в РПИ Симферополя стабилизировалась», — говорится в документе.

На протяжении последних почти двух лет не поступало никаких сообщений о столкновениях или инцидентах вблизи Крыма, которые бы свидетельствовали о непреднамеренной опасности из-за для гражданской авиации, связанной с просчетами или неправильной идентификации, отмечает управление.

Комментируя документ, крымский сенатор Сергей Цеков согласился с тем, что разрешение своим пассажирским самолетам летать над Крымом США сделали очередной шаг к признанию полуострова российской территорией.

«Фактически – да (это признание). Потому что они на протяжении шести лет говорят, что Крым милитаризуется, что Крым – это непотопляемый авианосец, что в Крыму опасно, что в Крыму чуть ли не война идет», — подчеркнул Цеков.

Также он отметил, что теперь, когда американские самолеты будут летать над Крымом и рядом с побережьем, они начнут пользоваться и определенным сопровождением аэропорта Симферополя. Таким образом, это очень хороший знак для Крыма и для всей России.