Полиция едва не сорвала спектакль с Ларисой Долиной

Стражей порядка вызвали перед премьерой спектакля "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" с участием Долиной из-за того, что одна из зрительниц отказывалась надевать маску из-за угрозы распространен коронавируса, сообщили зрители в Instagram.

Стражей порядка вызвали перед премьерой спектакля "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" с участием Долиной из-за того, что одна из зрительниц отказывалась надевать маску из-за угрозы распространен коронавируса, сообщили зрители в Instagram.

В Театре на Таганке одна из зрительниц едва не сорвала премьерный спектакль "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" с участием Ларисы Долиной. Женщина категорически отказывалась надевать гигиеническую маску, чего требуют правила безопасности из-за пандемии коронавируса, руководству пришлось вызвать полицию. Зрители и артисты ждали стражей порядка, которые в итоге уладили инцидент.

"Где-то там за кулисами сидит Лариса Долина и слушает все, что происходит. Сейчас приедет полиция. Ждем. Все пошли в буфет, руководство пообещало всем бесплатно дать воду", — рассказала в своем Instagram одна из зрительниц.

Прибывшие в театр стражи порядка вывели женщину из зала. Спектакль все же состоялся с опозданием на час. Зрители заявили, что благодаря упрямой любительницы искусства постановку запомнят надолго. Сама Лариса Долина никак не стала комментировать произошедшее перед премьерой спектакля.

В пресс-службе театра на Таганке уже сообщили, что зрительнице не планируют возвращать деньги за билет, так как женщина сама отказалась соблюдать правила безопасности и добровольно отказалась смотреть постановку.