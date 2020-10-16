Ганапольский призвал дать Зеленскому Нобелевскую премию за популизм

«Оголтелый популизм» Зеленского бьет все рекорды, полагает украинский журналист.

Журналист Матвей Ганапольский считает, что попытка президента Украины Владимира Зеленского задать пять вопросам гражданам перед местными выборами — «оголтелый популизм», за который нужно вручить Нобелевскую премию.

Ранее глава страны анонсировал национальный опрос для украинцев на волнующие их темы.

«Опрос, который был объявлен добровольным, будет совмещен с основными выборами, так что можно на этих вопросах пиариться до посинения. Для интриги Зеленский объявил, что это не простые вопросы, о них власть никогда раньше не спрашивала (ну, так взял бы и спросил, разве Зеленский не власть?), что эти вопросы мы обсуждаем в семье, в такси, и вообще, типа боимся говорит на эти темы», — пишет Ганапольский в колонке на сайте «Эха Москвы».

Вопросы касались мнения граждан о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях (не уточняется, в подконтрольной Киеву зоне или нет), сокращении депутатов Рады до 300 человек, легализации каннабиса в медицинских целях и восстановлении территориальной целостности с помощью гарантий Будапештского меморандума.

«Абсурдность этого вопроса в том, что никто не может запретить государству использовать любые гарантии безопасности — это ведь не разрешение на агрессию, но для этого не нужно ничего спрашивать у домохозяек, для этого есть президент, который это и определяет. Кстати, Будапештский меморандум — это только меморандум — там нет никакого механизма защиты от России», — критикует действия Зеленского украинский журналист.

Журналист отмечает, что рейтинг Зеленского не может долго держаться на «невыполненных обещаниях», а люди на выборах голосуют не за «идеологических специалистов» (вероятно, из партии Зеленского «Слуга народа»), а за местных хозяйственников, которые знают, как заниматься благоустройством.

«В общем, Зеленский подумал и вспомнил, что когда-то он говорил, что «каждый украинец — это президент» и что «мы будем советоваться с тобой, украинец, по любому вопросу! Украина — это ты!» И тогда, как в классическом сатирическом романе, был придуман «плодотворный дебют» — Зеленский задаёт пять вопросов гражданам, а они отвечают», — пишет Ганапольский.

Характерно, что в Донецкой и Луганской областях местные выборы Киев в очередной раз не проводит — причем как на подконтрольной территории, так и в ЛДНР. Объясняется такое решение тем, что управляемые Киевом населенные пункты Востока Украины «находятся в районе досягаемости крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных группировок».

Украинские оппозиционные политики говорят, что военная опасность во многом преувеличена, а голосование отменено из-за страха центральных властей проиграть выборы — в Луганске и Донецке к политике администрации Зеленского относятся критически, как и к его невыполненному обещанию прекратить войну на Донбассе.