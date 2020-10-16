Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:55   16 Октября 2020
Политика

Авиасообщение между Триполи и Бенгази было восстановлено после переговоров

Авиасообщение между Триполи и Бенгази было восстановлено после переговоров

Авиасообщение между городами Триполи и Бенгази в Ливии возобновляется, чему поспособствовали межливийские переговоры, передает новостной канал Libyaalahrartv.

Первый рейс, совершенный между городами, доставил посредством гражданского авиалайнера из аэропорта Митига, расположенного в Триполи, в воздушную гавань Бенина, находящуюся на территории Бенгази, делегацию от Управления аэропортов и гражданской авиации, а также руководящий состав авиакомпании Afriqiyah Airways, пишет ФАН.

Мирные переговоры по урегулированию кризиса в Ливии позволили начать процесс восстановления авиасообщения, прерванного ввиду сложившейся в стране ситуации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ливия #авиасообщение #бенгази #триполи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров