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19:32   16 Октября 2020
Армия

Российские ученые напечатают 3D-модель сирийской Пальмиры

Российские ученые напечатают 3D-модель сирийской Пальмиры

Севастопольский государственный университет вместе воссоздаст 3D-модель сирийской Пальмиры на 2016 год. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на "Вести Севастополь".

Речь идет о 3D-модели, которая позволит увидеть руины Триумфальной арки и храма Бэла, а также целый античный амфитеатр. Благодаря детализации зрители смогут приблизить изображение на три сантиметра. Полученная модель будет напечатана на специальных принтерах.

Отмечается, что композиция культурных объектов Пальмиры будет включать в себя 200 блоков. Масштаб 3D-модели составит 1:300. После окончания печати ее доставят в Петербург, где специалисты РАН придадут точные формы и цвета всем зданиям, передает ФАН.

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#россия #пальмира #3d

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