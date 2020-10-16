Больше 50 человек насмерть отравились алкоголем в Турции

Как минимум 54 человека скончались после употребления контрафактного турецкого алкоголя.

Как минимум 54 человека скончались после употребления контрафактного турецкого алкоголя.

В результате массового отравления контрафактным алкоголем в Турции умерли как минимум 54 человека. Информация о произошедшем инциденте появилась на телеканале "Эн-ти-ви". Случаи реализации и отравления поддельным алкоголем были зафиксированы в провинциях Измир и Текирдаг.

Во вторник, 13 октября, сообщалось, что вследствие отравления погибло 43 человека. Более 20 пострадавших были отправлены на лечение в больницу. Некоторое время назад сотрудники правоохранительных органов в Турции нашли в Мерсине на юге республики подпольное производство алкогольных напитков.