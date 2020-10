The Trumpet: мир живет в «тени ядерной катастрофы»

Издание рассказало, почему стоит серьезно отнестись к словам генсека ООН Антониу Гутерриша.

2 октября в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН генсек Антониу Гутерриш заявил, что мир все еще живет «в тени ядерной катастрофы». По его словам, движение в сторону полной ликвидации ядерного оружия застопорилось.

«Семьдесят пять лет после основания ООН и ужасающих бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы», — сетовал Гутерриш.

При этом некоторые государства до сих пор полагают, что «оружие судного дня» — жизненно необходимо для национальной безопасности и выживания, продолжил Гутерриш.

Вдохновившись речью генсека ООН, издание The Trumpet опубликовало статью под названием «Мир живет в “тени ядерной катастрофы”». В ней попытались объяснить, почему слова Гутерриша следует воспринимать серьезно.

Автор статьи Иеремия Жак обратила внимание, что последние несколько месяцев ряд «наиболее воинственных» стран мира делают значительные успехи в программах ядерного вооружения. В этот список попала и Россия.

Новый «монстр» Северной Кореи

10 октября в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 75-летию создания Рабочей партии страны. На нем была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ее размеры и возможности поразили даже опытных военных экспертов. «Эта ракета — монстр», — заявила Мелисса Хэнхэм из Open Nuclear Network.

North Korea unveils "monster" new intercontinental ballistic missile at military parade. Analysts say it could be one of the largest road-mobile ICBMs in the world, possibly designed to carry multiple independent reentry vehicles (MIRVs) https://t.co/zdKExQtWE4 pic.twitter.com/vrJxZWjsqC — Josh Smith (@joshjonsmith) October 10, 2020

Как пишет издание, нового «монстра» перевозили на транспортном средстве с 11 осями. Также на параде продемонстрировали МБР «Хвасон-15», истребители, новый боевой танк и усовершенствованные бронежилеты. По мнению специалистов, новая ракета превосходит «Хвасон-15» по тяге в два раза, а также предназначена для перевозки нескольких массивных боеголовок. Это позволяет ей поражать несколько целей одновременно и усложняет перехват.

North Korea's new ICBM is much larger than the Hwasong-15 ICBM (~2 m in diameter). Here are two stills from the parade that help illustrate the difference. pic.twitter.com/dTNZkji72x — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) October 10, 2020

«Это тревожное развитие событий, потому что оно позволит Северной Корее развернуть больше МБР, что даст ей больший первый удар или второй удар ответных ядерных сил», — экс-заместитель начальника Корейского отдела ЦРУ.

В свою очередь глава отдела нераспространения и ядерной политики Международного института стратегических исследований Майкл Эллеман оценил размеры и мощности новой МБР. Как он написал в Twitter, вероятно, новая ракета может доставить ядерную полезную нагрузку «от 2000 до 3500 килограммов в любую точку» континентальной части США. По его словам, если подсчеты верны, то оружие более боеспособно, чем советские Р-16 или Р-26 МБР.

Военные эксперты также обратили внимание, что это первый парад с 2018 года, на котором Корея показала ракеты большой дальности. Именно с этого периода лидер государства Ким Чен Ын начал встречаться с другими политиками, включая главу Белого дома Дональда Трампа. Так, пишет The Trumpet, демонстрация нового оружия может быть предвестником затаившейся агрессии.

«Неудержимый» российский гиперзвук

Менее чем через неделю после северокорейского военного парада в России испытали новую гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон».

Как отмечают в The Trumpet, «поразительно мощный» «Циркон» был выпущен с фрегата Северного флота «Адмирала Горшкова» из Белого моря и успешно поразил морскую мишень на расстоянии 450 километров. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета разогналась до восьми скоростей звука.

По мнению журналиста издания, значение «Циркона» и другого гиперзвукового вооружения состоит в том, что их «невозможно остановить». Даже самые передовые оборонные технологии США оказываются бессильны перед скоростью и маневренностью такого оружия.

Такое же мнение выразил аналитик Стивен Стэшвик:

«Если “Циркон” работает, как демонстрируется, он будет представлять значительную потенциальную угрозу против любого другого военно-морского флота надводного флота, потому что скорость маневренного гиперзвукового оружия настолько велика, что считается, что от него невозможно эффективно защититься».

Помимо «Циркона» Россия также разрабатывает крылатые ракеты с ядерными двигателями, подводными беспилотниками с ядерным оружием и другое. Все это предназначено для прорыва всей американской противоракетной обороны, уверены в The Trumpet.

Китайский «убийца авианосцев»

Что касается Китая, то издание приводит в пример баллистическую ракету DF-21D, которую называют также «убийцей авианосцев». Испытания ее модернизированной версии прошли в феврале 2018 года.

А в конце августа этого года в ответ на вторжение американского разведывательного самолета U-2 Китай произвел запуск четырех баллистических ракет DF-26B и DF-21D в Южно-Китайском море.

DF-21D — это двухступенчатая твердотопливная ракета, которая, пишет The Trumpet, может запускать ядерную боеголовку мощностью до 500 килотонн по целям на расстоянии до 4 тысяч километров.

China fires 'aircraft-carrier killer' missile in warning to US https://t.co/4fDqepoZ18 pic.twitter.com/KUbeAdKzdN — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 27, 2020

Кроме того, «убийца авианосцев» представляет собой первую известную противокорабельную баллистическую ракету (ПБМ), которая способна поражать движущиеся авианосные ударные группы с наземных пусковых установок большой дальности.

По словам старшего научного сотрудника по оборонной политике Центра национальных интересов Гарри Казианиса, передовые возможности DF-21D могут усложнить «жизнь американским и союзным военных планировщикам».

Военной мощью Китая обеспокоены и в Пентагоне. В прошлом месяце ведомство опубликовало ежегодный доклад Конгрессу, в котором подчеркнуло, что Китай собирается удвоить свой ядерный арсенал. По заверению издания, он составит 400 единиц оружия.

Германия и «ядерный обмен»

13 октября в Германии начались ежегодные ядерные учения Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»). Они включают в себя подготовку немецкого военного персонала к мобилизации и сбросу ядерных бомб, которые США запасли для страны, утверждает The Trumpet.

«Немецкие пилоты на немецких истребителях при необходимости доставляют и сбрасывают американские ядерные бомбы на цели. Для этого на авиабазе Бюхель в горах Эйфеля имеется около 20 американских ядерных бомб», — приводит издание сведения German-Foreign-Policy.

Кроме того, в учениях принимают участие бельгийские, голландские и итальянские истребители.

Журналист The Trumpet напомнил о словах главного редактора журнала Джеральда Флурри, который в 2014 году объяснил опасность совместного использования ядерного оружия Америки и Германии, а также других европейских стран.

«В Бельгии, Нидерландах, Италии, Германии и Турции США располагают примерно 150-200 термоядерными бомбами. Ядерное оружие — это ужасная угроза. Только одно может испарить город, полный людей. Двухсот из них достаточно, чтобы уничтожить весь мир! И все же Америка дала эти бомбы этим пяти нациям, две из которых были нашими злейшими врагами всего 70 лет назад!» — восклицал Флурри.

Иран догоняет

Несмотря на то, что Иран не является ядерной державой, он так или иначе недалек от вступления в ядерный клуб, полагает The Trumpet.

В июне этого года Международное агентство по атомной энергии выразило озабоченность из-за неоднократных нарушений Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий. Кроме того, страна отказывалась сотрудничать с исследователями по его необъявленному ядерному материалу.

.@JCB_Ruhe: Iran’s nuclear program is a nuclear weapons program, not a nuclear energy program. Sanctions and more concerted pressure is needed.#IranSanctions #Iranhttps://t.co/GDMXp4rhTr — NCRI-FAC (@iran_policy) October 14, 2020

«Агентство с серьезной озабоченностью отмечает, что на протяжении более четырех месяцев Иран отказывал Агентству в доступе <…> к двум объектам и в течение почти года не участвовал в обсуждениях по существу для прояснения вопросов Агентства», — передает издание заявление агентства.

По мнению президента Института науки и международной безопасности Дэвида Олбрайта, доклад организации указывает миру на огромную проблему.

«Иран накопил так много низкообогащенного урана, что теперь у него достаточно материала, чтобы сократить время разработки ядерной бомбы», — отметил Олбрайт.

«В тени ядерной катастрофы»

The Trumpet подытожил, что после всех ядерных событий неудивителен посыл генсека ООН Антониу Гутерриша. По словам политика, работа по избавлению мира от ядерных бомб «зашла в тупик». Более того, недоверие и напряженность между ядерными державами только возрастают. По мнению Гутерриша, их стремление модернизировать свои арсеналы означает «качественную гонку», основанную на более «быстром, скрытном и точном оружии».

The only guarantee against the use of nuclear weapons is their total elimination - but our world continues to live in the shadow of nuclear catastrophe. We must urgently reverse course and return to a common path to nuclear disarmament. https://t.co/bkWUZ8sYsx pic.twitter.com/586C3j2Ndf — António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2020

Как добавило The Trumpet, усилия Гутерриша по денуклеаризации мира — благородная цель. Однако ни одна попытка по разоружению еще «не смогла обеспечить надежный и прочный мир», полагает журналист Иеремия Жак. В озвученных идеях нет того, что действительно могло бы помешать применению «разрушительного оружия».