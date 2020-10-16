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19:17   16 Октября 2020
Политика

Ташиев считает недопустимыми политические гонения в Киргизии

Ташиев считает недопустимыми политические гонения в Киргизии

Новоиспеченный руководитель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев отметил недопустимость политических преследований в стране. Об этом он заявил в комментарии изданию РИА Новости.

Ташиев вступил в должность главы ГКНБ 16 октября. Он подчеркнул, что подобные меры никогда не будут применяться на территории республики.

"При нас никаких политических преследований никогда не будет! Мы сами через все это прошли. Мы знаем, что это такое, поэтому никогда не начнем этого", — сказал политик.

Обстановка в Киргизии обострилась после парламентских выборов. Глава страны Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об уходе в отставку.

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#киргизия #гкнб #Ташиев

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