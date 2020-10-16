Спорное имущество семьи актера Баталова арестовали

Следователи завели уголовное дело из-за хищения жилья и денег у вдовы и дочери актера Алексея Баталова. В рамках расследования на имущество знаменитой семьи наложили арест, сообщили в СК.

Следователи завели уголовное дело из-за хищения жилья и денег у вдовы и дочери актера Алексея Баталова. В рамках расследования на имущество знаменитой семьи наложили арест, сообщили в СК.

Спорное имущество семьи народного артиста СССР Алексея Баталова арестовали. Такую меру следователи применили в рамках уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью родственников знаменитого актера, рассказали в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, вдову и дочь Баталова лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых расположена в центре Москвы, а также крупной суммы денег. По предварительной версии, к хищению имущества могут быть причастны близкие артиста, которые заботились о его семье последние 15 лет. Вдова и дочь написали заявление в полицию, в котором попросили привлечь к ответственности виновных лиц. Расследование дела продолжается.