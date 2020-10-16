Бизнесмен Пригожин: планирую обратиться к Навальному в связи с санкциями ЕС

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин с иронией прокомментировал введенные в отношении него санкции Евросоюза. Заявление предпринимателя опубликовала пресс-служба "Конкорд".

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин с иронией прокомментировал введенные в отношении него санкции Евросоюза. Заявление предпринимателя опубликовала пресс-служба "Конкорд".

Журналисты портала "Версия" попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать санкции Евросоюза, которые были введены против него и еще некоторых россиян. Пресс-служба компании "Конкорд" предоставила ответ бизнесмена, где он шутливо сообщает, что "оперативно проводится аудит имущества и ведет диалог об обмене активами".

"Сейчас я оперативно провожу аудит своего имущества во всех странах мира. На текущий момент проверены банки, предприятия промышленности и электроэнергетики", — говорит Пригожин.

Также бизнесмен с иронией отметил, что собирается обратиться к блогеру Алексею Навальному в связи с санкциями ЕС.

"Кроме этого, веду диалоги об обмене активами. Например, планирую обратиться к Алексею Навальному, чтобы поменять свою комнату в беднейшем парижском районе Сен-Дени на его шикарные апартаменты в Марьино", — уточнил Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин ранее уже комментировал введенные против него санкции ЕС. Он с сожалением заявил, что ему придется отказаться от проектов в Европе и не так часто видеться с друзьями из Европарламента, передавало Федеральное агентство новостей.