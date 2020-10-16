Немецкие читатели назвали «балаганом» суд Нидерландов по MH17

В Австралии призвали Россию вернуться к трехсторонним консультациям с участием Нидерландов по катастрофе Boeing 777 на Украине в 2014 году.

В пятницу, 16 октября, глава МИД Австралии Марис Пейн призвала Россию вернуться к трехсторонним консультациям с участием Нидерландов по катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте австралийского правительства.

Австралия очухалась после русского демарша по MH17. Канберра потребовала, чтобы Россия немедленно вернулась в трёхстороннюю группу по расследованию катастрофы.https://t.co/Ebo6KfQvj8 — Телеканал Царьград (@tsargradtv) October 16, 2020

«Правительство Австралии глубоко разочаровано решением России выйти из трехсторонних переговоров с участием Нидерландов по делу о катастрофе рейса МН-17 17 июля 2014 года. <…> Мы призываем Россию немедленно вернуться к переговорам», — говорится в заявлении Пейн.

Свое «разочарование» выразил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе. Он заявил, что решение российской стороны «особенно болезненно» для родственников и близких жертв катастрофы. Министр иностранных дел государства Стеф Блок и вовсе захотел лично выразить «глубокое сожаление» российскому послу.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был более категоричен. Он подчеркнул, что решение Москвы следует воспринимать как «страх перед правдой».

Однако, по мнению немецкого читателя Die Welt Eduard K., России давно следовало бы покинуть этот «балаган»:

«Украина не закрыла свое воздушное пространство над зоной конфликта. Это единственный пока доказанный факт. Но это следователей не интересует. Русским нужно было давно уйти из этого театра».

Ранее МИД РФ заявил о прекращении консультаций с Австралией и Нидерландами. В дипведомстве подчеркнули их бессмысленность из-за действий голландской стороны. Последняя, не дожидаясь промежуточных итогов работы, направила жалобу против Москвы в Европейский суд по правам человека.

Russia criticises Australia and Netherlands' motives in MH17 investigation, pulls out of talks https://t.co/yuV7OAIc78 — ABC News (@abcnews) October 15, 2020

Не понимает значение трехстороннего совета и читатель gray m. По его мнению, уже давно пора переходить к более конкретным мерам.

«Консультации»? Правда, не понимаю, к чему они. По поводу МН17 нужно устроить судебный процесс и вынести приговоры, а не вести “консультации” с поставщиками зенитных ракет».

В российском МИДе шаг со стороны Нидерландов восприняли как попытку продолжить «порочный путь одностороннего возложения ответственности» за то, что произошло над Донбассом, на Россию.

????????@mfa_russia statement: “The #Netherlands filed an interstate complaint against #Russia w/ #ECHR in connection w/ the #MH17 crash in 2014. These unfriendly actions make it meaningless to continue the tripartite consultations &our participation in them” ????https://t.co/DZDvZqbwo0 pic.twitter.com/qfzJPJvwYd — Russian Embassy in Sri Lanka (@RusEmbSriLanka) October 15, 2020

Немецкие читатели Die Welt встали на сторону Москвы. «Если команда А во время футбольного матча приводит своего судью, а команде Б разрешают играть только тремя игроками, то я как команда Б тоже ушел бы с поля…» — написал Gerhard R. Другой комментатор Andreas F. также посчитал «вопиющей несправедливостью» возложение всей вины на одну Россию.

17 июля 2014 года из аэропорта в Амстердаме вылетел пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии». Он направлялся в Куала-Лумпур. При полете над зоной конфликта на востоке Украины он был сбит. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту — 298 человек. Среди них было 196 нидерландцев и 38 австралийцев.

В мае 2018 года международная следственная группа заключила, что лайнер сбили ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Он принадлежал зенитной бригаде ВС РФ города Курска. Тогда ответственность за авиакатастрофу возложили на Россию. Последняя, в свою очередь, отвергла все нападки, обвинив в инциденте украинские власти.