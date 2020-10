Немецкие читатели назвали «балаганом» суд Нидерландов по MH17

В Австралии призвали Россию вернуться к трехсторонним консультациям с участием Нидерландов по катастрофе Boeing 777 на Украине в 2014 году.

В пятницу, 16 октября, глава МИД Австралии Марис Пейн призвала Россию вернуться к трехсторонним консультациям с участием Нидерландов по катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте австралийского правительства.

Свое «разочарование» выразил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе. Он заявил, что решение российской стороны «особенно болезненно» для родственников и близких жертв катастрофы. Министр иностранных дел государства Стеф Блок и вовсе захотел лично выразить «глубокое сожаление» российскому послу.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был более категоричен. Он подчеркнул, что решение Москвы следует воспринимать как «страх перед правдой».

Однако, по мнению немецкого читателя Die Welt Eduard K., России давно следовало бы покинуть этот «балаган»:

Ранее МИД РФ заявил о прекращении консультаций с Австралией и Нидерландами. В дипведомстве подчеркнули их бессмысленность из-за действий голландской стороны. Последняя, не дожидаясь промежуточных итогов работы, направила жалобу против Москвы в Европейский суд по правам человека.

Russia criticises Australia and Netherlands' motives in MH17 investigation, pulls out of talks https://t.co/yuV7OAIc78

Не понимает значение трехстороннего совета и читатель gray m. По его мнению, уже давно пора переходить к более конкретным мерам.

В российском МИДе шаг со стороны Нидерландов восприняли как попытку продолжить «порочный путь одностороннего возложения ответственности» за то, что произошло над Донбассом, на Россию.

????????@mfa_russia statement: “The #Netherlands filed an interstate complaint against #Russia w/ #ECHR in connection w/ the #MH17 crash in 2014. These unfriendly actions make it meaningless to continue the tripartite consultations &our participation in them” ????https://t.co/DZDvZqbwo0 pic.twitter.com/qfzJPJvwYd