Российские ЗРК С-400 успешно прошли испытания в Турции

Испытания приобретенных у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 успешно завершились в Турции. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на источник в военно-технической сфере.

Испытания приобретенных у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 успешно завершились в Турции. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на источник в военно-технической сфере.

Тестирование российских систем противовоздушной обороны прошло в районе турецкого Синопа. Собеседник издания отметил, что участники испытаний осуществили три запуска.

"Три выпущенные ракеты поразили три цели", — рассказал источник.

Поставки систем ПВО С-400 стартовали в июле 2019 года. США предложили приобрести американские комплексы Patriot, однако Турция отказалась.