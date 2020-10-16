Пострадавший во время обстрела территории Нагорного Карабаха российский журналист Юрий Котенок рассказал о своем самочувствии и процессе восстановления.

Пострадавший во время обстрела территории Нагорного Карабаха российский журналист Юрий Котенок рассказал о своем самочувствии и процессе восстановления.

Своевременная медицинская помощь и поддержка сотни тысяч людей помогли раненому журналисту. Процесс восстановления корреспондента проходит нормально, передает РИА Новости.

Некоторое время назад военный корреспондент из России был тяжело ранен в карабахском городе Шуши. Врачи прооперировали Юрия и сейчас его жизни ничего не угрожает, передает Nation News.