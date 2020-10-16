Рожин рассказал, где Запад может повторить провокацию по примеру МН17

Соединенные Штаты Америки, которые разрешили своим гражданским самолетам летать у берегов Крыма, могут осуществить там провокацию, в которой затем обвинят Россию.

Соединенные Штаты Америки, которые разрешили своим гражданским самолетам летать у берегов Крыма, могут осуществить там провокацию, в которой затем обвинят Россию.

Такое предположение в беседе с информагентством Nation News, высказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя уведомление Управления гражданской авиации США (FAA) о том, что с 27 октября 2020 года американским самолетам разрешается совершать полеты вблизи полуострова Крым.

По мнению Бориса Рожина, скорее всего американцы перестали заставлять свои самолеты облетать Крым из экономических соображений.

«Официально США не меняют свою политическую позицию в отношении Крыма, никакого пересмотра официального Белого дома по этому вопросу нет, однако де-факто они признают такое расположение дел, что Крым — это территория России», — заявил военный эксперт.

При этом он допустил возможность того, что США осуществят провокацию у крымских берегов провокаций, подобных крушению малайзийского «Боинга» в Донецкой области, или катастрофе с южнокорейским «Боингом» над Сахалином.

«То есть, наличие гражданского самолета США в районе Крыма вполне может обернуться провокацией, в которой потом обвинят Россию», — объяснил Рожин.

Ведь Вашингтону нужно как-то поддерживать их версию о «милитаризации» Крыма Российской Федерацией.

Но скорее всего причиной такого решения США стали экономические соображения. Американским самолетам разрешили летать над Крымом просто чтобы сократить расходы авиакомпаний, уверен Борис Рожин.