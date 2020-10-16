18:12 16 Октября 2020Политика
Немецкие журналисты предсказали тупик в отношениях России и ЕС
Политика Европейского союза по отношению к России может грозить серьезными последствиями и завести диалог сторон в тупик. Об этом говорится в материале немецкой газеты Die Welt, пересказ которого предоставлен RT.
Политика Европейского союза по отношению к России может грозить серьезными последствиями и завести диалог сторон в тупик. Об этом говорится в материале немецкой газеты Die Welt, пересказ которого предоставлен RT.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил возможность прекращения отношений России и Евросоюза. По его мнению, на Западе не понимают важности взаимоуважительного диалога. Обозреватель Die Welt Торстен Крауэль считает, что действия ЕС могут обострить отношения Москвы и Брюсселя.
Крауэль назвал санкции ЕС против России дипломатическим инструментом, с помощью которого Европа показывает "желание продолжить диалог". Однако подобные меры способны завести отношения в тупик, добавил он.