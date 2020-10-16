Шерин объяснил военные приготовления Швеции попыткой вернуть Ингерманландию

Стокгольм увеличит расходы на вооружение под влиянием США, поскольку объективных причин для укрепления обороны у страны нет, считает депутат.

Швеция (не входит в НАТО) в ближайшие пять лет увеличит расходы на вооружение на 40%, а также удвоит число призывников. Причина тому — нарастающая активность России близ Балтийского моря. Об этом в четверг заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

«У нас сложилась ситуация, когда российская сторона готова использовать военные средства для достижения политических целей. Исходя из этого, нам нужно разобраться в новой геополитической ситуации в области безопасности», — цитирует издание The Guardian слова Хульквиста.

Запланированные военные расходы министр оценил в 27,5 млрд шведских крон или 3,1 млрд долларов, которые страна потратит на укрепление обороны к 2025 году. Увеличение бюджета предполагает закупку американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Также Швеция планирует дополнительно привлечь в вооруженные силы 30 тысяч человек (сейчас 60 тысяч) и оснастить новую механизированную бригаду с обновленной артиллерией. ВМС страны пополнятся еще одной подводной лодкой, корветами, армия и ВВС получат модернизированные системы вооружения.

Оценивая военные приготовления Швеции, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин не исключил, что Стокгольм усилил милитаристскую риторику под влиянием Вашингтона. По мнению депутата, США нагнетают ситуацию у границ России. Объективных причин укреплять оборону у Швеции нет, убежден парламентарий.

«Мы видим попытку США втягивать определенное количество государств в антироссийскую ось такой антироссийской риторикой, а эта риторика должна периодически меняться, потому что все до этого высказывания уже не могут повторяться. Были и российские угрозы, и Скрипали были, и антироссийские санкции, и прочее. Но что-то надо новое выдавать. Вот сегодня Швеция. Хотя я не знаю, что такого страшного со стороны России. Может шведы захотят Ингерманландию вернуть», — рассуждает собеседник ПС.

Шерин допустил, что стратегия Вашингтона усилить давление на Москву по всем фронтам и на Балтийском направлении, в частности.

«Со стороны Украины неспокойно, со стороны Кавказа, со стороны Белоруссии неспокойно. И на Балтийском направлении Швецию назначили быть раздражителем. Члены НАТО, страны, которые не могут отказать США, они будут создавать такую напряженность на различных приграничных территориях с Россией», — заключил эксперт.

Россия демонстрирует готовность отражать угрозы. Военно-морские учения «Океанский щит-2020» в акватории Балтийского моря начались в августе, о чем сообщило министерство обороны РФ. В ходе учений, отрабатывались отражения ударов противника с воздуха, поиск и уничтожение подлодок, а также пуски ударных и зенитных ракет и артиллерийские стрельбы.

А что касается бывшей провинции Швеции, которая располагалась на территории нынешней Ленинградской области, то от нее сохранилось лишь название. Ингерманландия, завоеванная скандинавским королевством в XVI веке, станет геологическим парком под Петербургом.