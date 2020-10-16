Леонков: новейший комплекс РЭБ «Лесочек» расчистит путь для танков

РЭБ «Лесочек» воздействует на радиоэлектронику взрывателей фугасов, отметил военный эксперт.

Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Министерства обороны России сообщил, что танки Т-72Б3М и Т-80БВМ модернизируют и оснастят комплексом радиоэлектронной борьбы «Лесочек». Данный РЭБ подавляет радиоканалы управления как мин, так и самодельных взрывных устройств.

«В целях дальнейшего повышения живучести танков Т-72Б3М и Т-80БВМ на поле боя их предлагается оснастить комплексом радиоэлектронной борьбы "Лесочек", — говорится в материалах института, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что ранее российские конструкторы создали машину «Листва», которую оснастили системой дистанционного разминирования, использующей микроволновое излучение. По его словам, РЭБ «Лесочек» и «Листва» схожи.

«Этот комплекс похож на комплекс радиоэлектронной борьбы «Листва», поэтому его и назвали «Лесочек». Это как бы следующее направление. Им оснащаются боевые машины, и его главная задача — воздействовать на всю радиоэлектронику взрывателей фугасов, которые могут быть заложены по пути следования бронетехники», — сказал эксперт Nation News.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек» не только защитит танки, но и расчистит им путь, продолжил Леонков.

«"Лесочек" обезвреживает все взрывные устройства. Таким образом, танк движется беспрепятственно, ни его гусеницы, ни сам танк не повреждаются», — добавил военный эксперт.

Также комплекс радиоэлектронной борьбы воздействует на высокоточное оружие. По мнению Леонкова, российские конструкторы, созданием новейших разработок, опережают западных «партнеров», поскольку аналогичной техники у них нет.

«В области РЭБ Россия ушла далеко вперед от всех других государств. Мы никогда не прекращали работы в этой области. Мы сделали не просто систему РЭБ, которая глушит связь, мы сделали комплексы, работающие на различные радиоэлектронные устройства», — резюмировал он.

Комплекс «Лесочек» подавляет радиоканалы управления мин и взрывчаток, чем защищает автомобильную, бронетанковую технику и личный состав подразделений. РЭБ пригодится военным при выполнении полигонных задач, поскольку «Лесочек» бывает мобильный и стационарный.