Взрыв в жилом доме Татарстана привел к гибели человека

Мощный взрыв раздался в жилом доме Альметьевска. При ЧП погиб жилец, передает "Знамя труда".

Мощный взрыв раздался в жилом доме Альметьевска. При ЧП погиб жилец, передает "Знамя труда".

Житель Татарстана погиб при хлопке газа в многоквартирном жилом доме в городе Альметьевске. Во время взрыва на первом этаже дома №121 по улице Белоглазова разбились окна, сообщает издание "Знамя труда".

Трагедия случилась 16 октября. Предварительной версией случившегося называют взрыв бытового газа. По словам очевидцев, при ЧП погиб один жилец. На помощь к местным жителям, а также устранять последствия происшествия выехали спасатели, полиция и пожарные. Сотрудники экстренных служб в настоящее время выясняют все обстоятельства взрыва.

Не так давно взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Тюмени. Всех жильцов тут же эвакуировали. Среди пострадавших оказалось два человека.