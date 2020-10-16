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17:29   16 Октября 2020
Происшествия

Огонь разгорелся в цеху Дербентского коньячного завода

Огонь разгорелся в цеху Дербентского коньячного завода

Пожар произошел на Дербентском коньячном заводе в Дагестане. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

Загорелся один из цехов крупного коньячного завода в городе Дербенте в Дагестане. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, об этом сообщает "Интерфакс".

Обстоятельства произошедшего выясняются. На место ЧП отправились сотрудники МЧС. Информации о погибших или пострадавших в результате ЧП пока что нет.

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#дагестан #пожар #чп #коньячный завод

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