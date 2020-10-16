Стрим с Миловым привел в уныние подписчиков "Навальный Live"

Владимир Милов не пришелся по вкусу подписчикам Youtube-канала "Навальный Live", на котором он стал новым ведущим, передает Nation News.

Владимир Милов не пришелся по вкусу подписчикам Youtube-канала "Навальный Live", на котором он стал новым ведущим, передает Nation News.

Новый ведущий канала не смог заинтересовать его аудиторию, проявив себя в роли скучного и нудного диктора в ходе двух последних стримов, пишет издание. Многие зрители отметили, что Милов у них вызвал желание выключить передачу уже к 25 минуте стрима, тогда как его длительность составила свыше трех часов.

Отсутствие интереса к стриму Милов также мог спровоцировать оскорблениями и недопустимой лексикой, с которой начал трансляцию соратник блогера Алексея Навального. Сам блогер не может самостоятельно вести передачи ввиду того, что находится в Германии. Пользователи пожаловались на то, что стримы с Миловым очень тяжело смотреть, а также на постоянные баны, причем даже аккаунтов сторонников Навального. Трансляция за время прямого эфира, а также за 15 часов после нее, была просмотрена лишь чуть более 300 тысяч раз, что является весьма скверным результатом для крупного канала.