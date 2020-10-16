Алиев: Баку никогда не рассматривал создание базы Турции в Азербайджане

Азербайджан никогда не обсуждал возможность создания на территории государства военной базы Турции, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Азербайджан никогда не обсуждал возможность создания на территории государства военной базы Турции, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Миротворческая миссия в Нагорном Карабахе на текущий момент является преждевременной, также подчеркнул Алиев.Баку не имеет планов по переносу боевых действий с территории Нагорного Карабаха в Армению, добавил глава Азербайджана.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли участие в переговорах в Москве, по итогам которых стороны в ночь на 10 октября подписали соглашение о введении режима прекращения огня в регионе. Тем не менее Баку и Ереван регулярно сообщают о нарушениях перемирия.