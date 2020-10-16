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17:10   16 Октября 2020
Армия

Алиев: Баку никогда не рассматривал создание базы Турции в Азербайджане

Алиев: Баку никогда не рассматривал создание базы Турции в Азербайджане

Азербайджан никогда не обсуждал возможность создания на территории государства военной базы Турции, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Миротворческая миссия в Нагорном Карабахе на текущий момент является преждевременной, также подчеркнул Алиев.Баку не имеет планов по переносу боевых действий с территории Нагорного Карабаха в Армению, добавил глава Азербайджана.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли участие в переговорах в Москве, по итогам которых стороны в ночь на 10 октября подписали соглашение о введении режима прекращения огня в регионе. Тем не менее Баку и Ереван регулярно сообщают о нарушениях перемирия.

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#турция #азербайджан #армения #алиев #карабах

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