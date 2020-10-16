Депутат назвал крайне опасной ситуацию с железнодорожными путями на Украине
Депутат, член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев считает, что железнодорожная инфраструктура Украины не отвечает требованиям безопасности. По его словам, пути украинской железной дороги «Укрзалізниці» настолько износились, что угрожают как жизни людей, так и перевозке грузов.
«Дело в том, что финансовые планы в последние годы и планы по реконструкции дорог, к сожалению, не выполняются и остаются только на бумаге. На сегодня ситуация с безопасностью движения очень серьезная, опасная», — считает депутат Рады.
Константин Бондарев назвал аварийным состояние железнодорожной инфраструктуры, поэтому бизнесу и пассажирам требуется больше времени для перевозки грузов и перемещения по стране. При этом украинская железная дорога регулярно повышает тарифы на перевозки, но не выделяет деньги на ремонт, обновление путей.
«Бизнес и пассажиров обслуживает устаревший парк-и локомотивный парк, и вагоны, пути. Вся инфраструктура устарела. Деньги туда не вкладываются. Поэтому качество услуги остается на очень низком уровне и ухудшается каждый год», — разъяснил депутат Рады украинскому изданию Obozrevatel.
Кроме этого, по словам Бондарева, у «Укрзалізниці» нет документов, которыми бы украинская железная дорога регламентировала собственное развитие. Получается, что у госпредприятия нет плана по восстановлению путей.
«Нет себестоимости предоставляемых услуг, нет понятных планов по восстановлению инфраструктурных объектов, к сожалению, вообще», — завершил член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк выступал с аналогичным заявлением. По его словам, железнодорожные пути госкомпании нужно не только ремонтировать, но и реконструировать.
«Износ именно верхнего состава путей приводит к тому, что растет количество схода и вагонов, и локомотивов. Мы видим, что количество таких происшествий растет», — объяснял Вовк.
Также Министерство инфраструктуры Украины обнародовало приказ, согласно которому ведомство планирует ограничить срок эксплуатации вагонов. Стране, действительно, не помешают новые вагоны, поскольку несколько дней назад в поезде «Укрзалізниці» затопило вещи пассажиров.
По словам очевидцев, вагон поезда Харьков – Киев залило водой около пяти утра, когда все спали. Багаж, который стоял под нижними койками, полностью промок, поэтому пассажиры остались без вещей, обуви, ноутбуков.
«На вопрос, кто будет нести ответственность за случившееся и испорченное имущество, проводник и начальник поезда ничего не отвечали, по-тихому пытались все убрать», — добавила пассажирка.