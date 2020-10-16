Депутат назвал крайне опасной ситуацию с железнодорожными путями на Украине

Планы по реконструкции дорог не выполняются и остаются только на бумаге, заявил член комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Депутат, член комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев считает, что железнодорожная инфраструктура Украины не отвечает требованиям безопасности. По его словам, пути украинской железной дороги «Укрзалізниці» настолько износились, что угрожают как жизни людей, так и перевозке грузов.

«Дело в том, что финансовые планы в последние годы и планы по реконструкции дорог, к сожалению, не выполняются и остаются только на бумаге. На сегодня ситуация с безопасностью движения очень серьезная, опасная», — считает депутат Рады.

Константин Бондарев назвал аварийным состояние железнодорожной инфраструктуры, поэтому бизнесу и пассажирам требуется больше времени для перевозки грузов и перемещения по стране. При этом украинская железная дорога регулярно повышает тарифы на перевозки, но не выделяет деньги на ремонт, обновление путей.

«Бизнес и пассажиров обслуживает устаревший парк-и локомотивный парк, и вагоны, пути. Вся инфраструктура устарела. Деньги туда не вкладываются. Поэтому качество услуги остается на очень низком уровне и ухудшается каждый год», — разъяснил депутат Рады украинскому изданию Obozrevatel.

Кроме этого, по словам Бондарева, у «Укрзалізниці» нет документов, которыми бы украинская железная дорога регламентировала собственное развитие. Получается, что у госпредприятия нет плана по восстановлению путей.

«Нет себестоимости предоставляемых услуг, нет понятных планов по восстановлению инфраструктурных объектов, к сожалению, вообще», — завершил член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк выступал с аналогичным заявлением. По его словам, железнодорожные пути госкомпании нужно не только ремонтировать, но и реконструировать.

«Износ именно верхнего состава путей приводит к тому, что растет количество схода и вагонов, и локомотивов. Мы видим, что количество таких происшествий растет», — объяснял Вовк.

Также Министерство инфраструктуры Украины обнародовало приказ, согласно которому ведомство планирует ограничить срок эксплуатации вагонов. Стране, действительно, не помешают новые вагоны, поскольку несколько дней назад в поезде «Укрзалізниці» затопило вещи пассажиров.

По словам очевидцев, вагон поезда Харьков – Киев залило водой около пяти утра, когда все спали. Багаж, который стоял под нижними койками, полностью промок, поэтому пассажиры остались без вещей, обуви, ноутбуков.