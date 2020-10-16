Россия и ЦАР обсудили направления сотрудничества

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров 16 октября провел переговоры с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Общение состоялось по телефону, отметили в дипломатическом ведомстве РФ.

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров 16 октября провел переговоры с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой. Общение состоялось по телефону, отметили в дипломатическом ведомстве РФ.

Стороны подробным образом рассмотрели аспекты взаимодействия по различным направлениям. Москва и Банги выразили готовность увеличить объемы сотрудничества в ряде сфер. Это касается торговых и экономических отношений, инвестиций, политической деятельности. Кроме того, Россия и Центральноафриканская Республика будут сотрудничать в области военной техники и организации гуманитарных миссий.

Ранее Туадера уже благодарил Россию за оказанную помощь в восстановлении вооруженных сил страны. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров говорил о том, что принятые меры позволили добиться мира в ЦАР.