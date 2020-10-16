Вассерман словами Лаврова объяснил, как РФ должна ответить Евросоюзу

Россия в обозримом будущем будет гораздо больше нужна Евросоюзу, чем он ей. Потому что США подминают под себя европейскую политику и экономику, а противостоять этому Европа сможет только, опираясь на Россию.

Россия в обозримом будущем будет гораздо больше нужна Евросоюзу, чем он ей. Потому что США подминают под себя европейскую политику и экономику, а противостоять этому Европа сможет только, опираясь на Россию.

Такое мнение высказал известный российский аналитик, журналист, политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя на телеканале РЕН.тв недавнее выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании валдайского дискуссионного клуба.

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться. Тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят», — процитировал Вассерман слова Лаврова.

По мнению аналитика, одной из самых распространенных ошибок во взаимоотношениях является уверенность одной из сторон, что партнер никуда не денется. Но перегибающий палку партнер бывает крайне удивлен и ушиблен, когда эта палка неожиданно ломается.

Для любого диалога необходимо участие двух самостоятельных сторон, подчеркивает Вассерман.

«Если одна из них действует по американской поговорке "если я говорю "прыгай", ты можешь спросить только "как высоко", это уже монолог, и слушать его необязательно. Особенно когда токующий как глухарь нарушает даже правила, им самим рекламируемые», — уверен аналитик.

Даже в Евросоюзе уже находятся политики, которые понимают необоснованность новых европейских санкций против России, отмечает Вассерман.

В качестве примера он процитировал заявление депутата Европарламента от фракции «Идентичность и демократия» Тьерри Мариани:

«Нет каких-либо доказательств вины российских властей, ЕС принимает санкции, и создается новое понятие в международном праве: презумпция виновности. Это противоречит международному праву. Мы видим, что это чисто политическое решение», — заявил евродепутат.

По мнению Вассермана в обозримом будущем Европейский Союз гораздо больше будет нуждаться в Российской Федерации, чем она в нем.

И дело не только в том, что Германия нуждается в дешевой энергии для своей промышленности. Гораздо важнее то, что, если Евросоюз хочет противостоять Вашингтону, который подминает под себя европейскую политику и экономику, опорой ему может стать только Россия.

А Россия со своей стороны может спокойно подождать и следующего поколения европейских политиков, если нынешнее поколение не видит для себя такого развития ситуации, заключил Вассерман.